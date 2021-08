Patroana firmei de artificii care a organizat show-ul pirotehnic de la Colectiv a fost găsită decedată

10:00

Alin Oprea, fostul solist al trupei Talisman, este un bărbat liber. El și Larisa Oprea au divorțat. Recent, însă, artistul anunța că el și Medana, partenera de viață, s-au logodit, după o relație de doi […] The post Alin Oprea este, oficial, un bărbat liber. Fostul solit al trupei Talisman a divorțat de Larisa: „Am fost trădat, «încornorat», «jecmănit» în stil mafiot” appeared first on Cancan.