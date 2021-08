Caz înfiorător, în Anglia. Trupul mumificat al unui bărbat, găsit în casă, la un an de la moarte. Un copac începuse să crească prin capota maşinii

00:00

Președintele PNL Ludovic Orban a afirmat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că i s-ar fi părut normal ca președintele Klaus Iohannis să intervină ferm în urma scandalului iscat de documentul atribuit unei consiliere de la Guvern a lui Florin Cîțu, în transmitea indicații liderilor din teritoriu privind campania pentru alegerile în PNL. ”Eu, dacă eram președintele României și într-un document se spunea "transmiteți informația că președintele României îl sprijină pe candidatul cutare", aș fi luat poziție. N-aș fi acceptat să-mi fie folosit mie numele într-un document în care, practic, se face campanie pentru un candidat invocându-se șeful statului, nu acceptam să mi se folosească numele într-un document din campania unui partid (…) Am avut o colaborare care a fost foarte bună cu președintele României”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea Plus.