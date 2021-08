Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb: Reușesc moldovenii să facă un pas mare spre grupele Ligii Campionilor? Trei PONTURI tari pentru meciul de azi

09:30

Gigi Becali, patornul FCSB, e gata să-l schimbe pe Dinu Todoran și să-l aducă pe Edward Iordănescu (43 de ani).Omul de afaceri a anunțat luni seară că este aproape să bată palma cu antrenorul care în sezonul trecut a câștigat campionatul cu CFR Cluj și a dezvăluit ce promisiuni i-a făcut.Edward Iordănescu: „Nu am promis nimic”„Nu am semnat nimic! Nu am promis nimic! Mâine (n.r-azi) vom vedea ce o să se întâmple. ...