Caz șocant în Sectorul 3 al Capitalei! Un bărbat a fost ucis imediat după ce a scos bani de la bancomat

08:30

Am aflat tariful lui Smiley! Artistul Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, iar de fiecare dată când apare pe scenă, în fața oamenilor, este frenezie în public! Însă, nu toți știu […] The post Am aflat tariful lui Smiley! Câți euro cere starul Pro TV ca să cânte la o nuntă appeared first on Cancan.