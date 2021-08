Surse: Iohannis se întâlnește în această seară cu Florin Cîțu și liderii PNL care-l susțin

Președintele Klaus Iohannis urmează să se întâlnească în această seară cu Florin Cîțu și liderii PNL care-l susțin în cursa pentru șefia partidului, au declarat surse politice pentru Realitatea Plus. Întrevederea are loc în contextul în care șeful guvernului se înscrie oficial, mâine, în competiția pentru conducerea PNL, în care-l are ca adversar pe Ludovic Orban.

