Ce spune Andreea Esca despre cariera fiicei sale în mediul online: „Mi se pare că…”

11:50

Berna, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”, are un nou iubit? Alături de cine s-a fotografiat blondina, după ce a mărturisit că a fost agresată de Philip, fostul ei iubit. Berna, fosta concurentă de la […] The post Berna de la ”Puterea Dragostei” are iubit? Cu cine s-a fotografiat fosta concurentă, după ce a mărturisit că a fost agresată de Philip appeared first on Cancan.