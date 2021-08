Florin Cîțu, întâlnire cu susținătorii din PNL la Vila Lac. Rareș Bogdan: "Am convocat BPN. Îl vom valida pe Dan Vâlceanu la Finanțe"

18:50

Cât de pregătită e România pentru acest val de migranţi? Ţara noastră a atins în 2020 recordul privind solicitările de azil. 6158 de oameni au cerut protecţie statului român anul trecut, iar 667 din cereri au fost acceptate. Anul acesta, in primele 6 luni am atins deja peste 5100 de cereri, din care 338 au fost aprobate. Chiar şi aşa, Inspectoratul General pentru Imigrări are doar şase centre regionale pentru cazarea solicitanţilor de azil cu 1.100 de locuri în total.