Horoscop zilnic 18 august 2021. Gemenii au pare de discuții financiare

13:40

Aflată singură din luna mai în România, Iulia Vântur a ridicat semne de întrebări cu privire la relația pe care o are cu starul de la Bollywood, Salman Khan. Cu toate acestea, fosta prezentatoare continuă […] The post Iulia Vântur nu renunță la Salman Khan, deși se află de aproape patru luni în România „Fie ploaie, fie vânt, noi aici suntem!” appeared first on Cancan.