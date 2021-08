Lidia Buble are un nou partener? Cântăreața s-a fotografiat la o cină romantică în Ibiza

14:30

O tânără pe nume Jackie a rămas în lacrimi după ce a mers la coafor pentru a-și face o schimbare de look pentru vară – dar a rămas cu părul deteriorat, rupt și „prăjit” după […] The post Ce a cerut și ce a primit! O tânără s-a ales cu părul ars complet după ce a vrut o schimbare de look appeared first on Cancan.