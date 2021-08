BANC| Un ofițer de poliție trece pe lângă un domn în vârstă care plânge

16:40

Bianca Drăgușanu a făcut primele declaraţii după ce a ajuns pe mâinile medicilor. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat, dar şi cine a fost alături de ea în momentele grele prin care a trecut. După […] The post Bianca Drăguşanu, primele declaraţii după ce a ajuns pe patul de spital: „Am leșinat în baie. Aveam tensiunea foarte mică” appeared first on Cancan.