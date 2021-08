Două SuperCampioane pe un loc! Vezi Oferta Specială Superbet pentru play-off-ul UCL

09:00

De aproximativ un an, Ramona Gabor a scos pe piață o gamă de parfumuri arăbești cu diferite arome. Sora cea mica a Monicăi Gabor a intrat în lumea afacerilor și se pare că se bucură […] The post Ramona Gabor își promovează parfumurile peste tot. Cât costă o simplă sticluță din gama ei appeared first on Cancan.