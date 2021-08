Vești proaste pentru români! Valeriu Gheorghiță: ”E foarte probabil să ajungem la peste 1500 – 1600 de cazuri”

09:50

Sunt prieteni de ani de zile și colegi de platou, la Antena 1. De-a lungul timpului au luat la proiecte de televiziune majore și au fost simpatizați din prima de public, iar sumele pe care […] The post Câți bani primesc Răzvan și Dani de la Antena 1! Cine are salariul mai mare appeared first on Cancan.