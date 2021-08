Ea este eroina zilei! O pisică i-a salvat viața stăpânului său, după ce a cerut ajutorul vecinilor

11:50

Kamara și Oana se confruntă cu problem regulate în ceea ce privește sănătatea fiului lor. Leon are nevoie de intervenții chirurgicale periodice, până când va împlini cel puțin 18 ani și se va opri din […] The post Kamara își operează din nou fiul. Costă 10.000 de euro intervenția appeared first on Cancan.