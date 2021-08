Horoscop zilnic 19 august 2021. Peștii pot începe noi relații

13:50

Andreea Mantea a povestit că tatăl ei a fost furios atunci când i-a descoperit pozele din Playboy de la vârsta de 16 ani. Părintele ei nu a mai vorbit câțiva ani buni cu ea. Andreea […] The post Abia acum a povestit totul! Cum a reacționat tatăl Andreei Mantea când i-a văzut pozele din Playboy appeared first on Cancan.