Speak sare în apărarea lui Micutzu! Artistul, la un pas să o ”comită”: ”Bătaia doare!”

23:20

Un cutremur puternic s-a produs miercuri în largul arhipelagului Vanuatu, din sudul Pacificului. În urma seismului a fost activată alerta de tsunami pentru zonele învecinate. Seismul a avut magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter. […] The post Cutremur puternic în Pacificul de Sud. Ce magnitudine a avut seismul. A fost emisă alertă de tsunami appeared first on Cancan.