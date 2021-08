Mai mulți copii și adolescenți, testați pozivit la Sars-Cov-2 într-o tabără din Alba. Nereguli grave descoperite de DSP

22:00

De zeci de ani, televizorul a fost atât de multe lucruri încât a trece în revistă ceea ce a însemnat este să revii inevitabil la nostalgie. Cu televizorul am crescut, am râs, ne-am jucat și chiar am plâns. Am învățat și într-un fel ne-am cunoscut lumea înconjurătoare până la sosirea noilor platforme aduse de Internet. Și tocmai ele, noile platforme, au făcut ca televizorul să nu mai fie ceea ce era pentru totdeauna, deși, în alt sens, este folosit mai mult ca niciodată. Astăzi vom încerca să ne întoarcem pentru a reveni mai târziu în viitor. Aflăm de unde venim, pentru a ști încotro ne îndreptăm: televizoarele inteligente, smart TV-urile.