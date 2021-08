Biletul Zilei: „VERDELE” vine și astăzi din fotbal»»

15:20

Connect-R a vorbit despre cei trei băieți pe care i-a ”adoptat”. Cântărețul o are pe micuța Maya, dar și trei tineri care activează în trupa ”Ghetto Gang„. Connect-R a reușit să își impresioneze fanii, după […] The post Connect-R ”adoptat” trei băieți! ”Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copiii mei” appeared first on Cancan.