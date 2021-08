Ce spune Ioana Ginghină despre nunta cu Cristi Pitulice, la un an de la cererea în căsătorie. „Avem deja un act care ne leagă”

14:50

Bugetele Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus vor fi suplimentate cu câte 200 de milioane de lei fiecare, în perioada următoare, informează Administraţia Fondului pentru Mediu, într-un comunicat de presă. În timp ce Programul Rabla Plus va primi buget suplimentar din 21 august, Programul Rabla Clasic va avea 200 de milioane de lei în plus […]