Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, suplimentate cu 400 de milioane de lei

Bugetele Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus vor fi suplimentate cu câte 200 de milioane de lei fiecare, în perioada următoare, informează Administraţia Fondului pentru Mediu, într-un comunicat de presă. În timp ce Programul Rabla Plus va primi buget suplimentar din 21 august, Programul Rabla Clasic va avea 200 de milioane de lei în plus […]

