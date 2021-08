Bancul zilei. Prietenul are nevoie de ajutor urgent!

10:10

Deși litoralul românesc a fost plin în acest an, numeroși turiști au regretat alegerea făcută. Prețurile au exploda, fiind mai ridicat decât în alte țări, iar condițiile au lăsat de dorit. Unii dintre români au […] The post Vacanță de coșmar pe litoralul românesc! Prețuri exagerate, toxiinfecție alimentară și 13 ore pe drum. „Este inadmisibil” appeared first on Cancan.