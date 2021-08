Avem în dotare un singur avion pentru stingerea incendiilor. Cum ar fi intervențiile în România, dacă ar lua foc pădurile, ca în Grecia

15:30

Kamara are un fiul în vârstă de 7 ani, care se confruntă cu probleme de sănătate chiar de la naștere. Puțin știu însă că artistul are și o fiică. Stephanie a împlinit deja 22 de ani. Despre ea a făcut acum acesta dezvăluiri. Kamara spune că are o relație bună cu fiica lui. Avea doar […]