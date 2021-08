Cristina Herea pleacă de la România TV: ”Merg să îmi aștept bebelușa sănătoasă acasă”

14:50

Poate nu sunt primele imagini cu politicieni care adorm în timpul job-ului, însă de fiecare dată pare uimitor că se întâmplă acest lucru chiar în văzul tuturor. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman, a […] The post Ministrul Digitalizării Ciprian Teleman, plictisit de o conferință la Sibiu. A ațipit de mai multe ori în timpul ședinței appeared first on Cancan.