Medicii avertizează! Simptomele unei gripe severe pot ascunde o infecție cu tulpina Delta

19:10

Dorian Popa a ajuns zilele trecute la medic, după ce a folosit greşit beţişoarele de urechi. Problema a fost rezolvată rapid, însă din nefericire artistul a descoperit o altă afecţiune. Se pare că, vedeta are […] The post Dorian Popa, anunţ îngrijorător pe reţelele de socializare: „Mă lasă vocea…” appeared first on Cancan.