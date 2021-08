Un angajat TVR a decedat după ce s-a aruncat de pe clădirea instituţiei. Bărbatul avea 55 de ani

21:20

Nicoleta Voicu trece prin momente dificile. Interpreta are probleme financiare serioase, mai exact este în posibilitatea de a-și pierde casă, iar pe lângă acest lucru nici cu sănătatea nu stă foarte bine. Mai mult decât […] The post Nicoleta Voicu, strigăt de ajutor! Interpreta este hărțuită de ani de zile de un individ necunoscut appeared first on Cancan.