Campanie pentru aducerea lui Zdanek Ondrasek, fostul atacant de la FCSB » Câți bani au strâns fanii

Alexandru Mitriță (26 de ani), jucător care aparține de New York City FC, ar fi dorit de PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (52).Zilele trecute, Alexandru Mitriță s-a despărțit de echipa saudită Al Ahli, la care ar fi trebuit să evolueze până în ianuarie 2022. Fotbalistul român este în continuare legat de New York City FC, clubul care l-a cumpărat de la Universitatea Craiova, cu care mai are contract până în iulie 2022. ...