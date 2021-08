Situația lui Janusz Gol după despărțirea de Dinamo: „Are un proces cu ei”

07:20

FC Argeș - CFR Cluj 0-1 | Andrei Prepeliță, antrenorul piteștenilor, s-a declarat nemulțumit de rezultatul final al partidei.Toate detalii despre FC Argeș - CFR Cluj, AICI!„După acest meci ne încearcă un sentiment de frustrare. Ne-am creat ocazii, nu am marcat și am pierdut cu 0-1. Nu am reușit să obținem un punct, ne dă de gândit, dar trebuie să mergem mai departe. Echipa a arătat bine cu un adversar bun, care se bate la campionat și care nu a pierdut încă. ...