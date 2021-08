Smiley și-a amețit fanii! ”Proba de viteză! Câte vezi în poza asta?” Ce răspunsuri a primit

22:40

Theo Rose a reuşit să câştige aprecierea a milioane de oameni datorită talentului său. În prezent, cântăreaţa este în primele topurile ale preferinţelor românilor, iar atunci când scoate o piesă devine hit. Artista are o […] The post Theo Rose, anunț surprinzător! Ce le-a transmis artista fanilor: „Mi-am făcut un nou gagic” appeared first on Cancan.