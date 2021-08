Sondaj. Popularitatea lui Joe Biden este în scădere

Popularitatea preşedintelui SUA, Joe Biden, este în scădere, potrivit unui sondaj realizat de The Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research. Americanii contestă modul în care Biden a gestionat...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro