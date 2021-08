Cabral, dezvăluiri sincere despre căsnicia cu Andreea Ibacka: „Nu e nimic perfect la noi. Ne ciondănim, ne supărăm”

00:00

Dintre „toate diamantele” apărute în ultima vreme în showbiz, el a strălucit cel mai puternic! CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul-fenomen care a zăpăcit Youtube-ul și TikTok-ul, Luis Gabriel! Am aflat lucruri inedite despre […] The post Luis Gabriel vorbește despre debutul muzical și relația cu Haziran: „Am cerut-o în căsătorie după un an! S-a născut când m-a cunoscut pe mine!” appeared first on Cancan.