„Mai greu decât cu FCSB” » Rapidiștii își „înțeapă” rivalii: „Doar Botoșani ne-a pus probleme”

UTA a învins-o pe FC Voluntari, scor 2-0, în runda #6 din Liga 1. Laszlo Balint (42 de ani), antrenorul arădenilor, a analizat partida la final.Toate detaliile despre UTA - Voluntari, AICI!„Știam că este un meci foarte greu de câștigat. Știam de ce e capabilă Voluntari. Joacă pe contre, am reacționat foarte bine după pierderea mingii. Cred că am reușit în mare parte ce ne-am propus. Fazele fixe au fost de asemenea foarte importante, așa am deblocat jocul. ...