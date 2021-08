Un șofer a lovit mortal un bărbat, pe trecerea de pietoni, în Slatina - Acum s-a aflat cine se afla la volan - Polițiștii sunt șocați

17:45

Don Everly, unul dintre cei doi membri ai formaţiei The Everly Brothers, s-a născut la 1 februarie 1937 în Brownie, Kentucky, SUA, sub numele de Isaac Donald Everly. Muzicianul american a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, la şapte ani după decesul fratelui său, Phil, alături de care a fondat celebra formaţie rock'n'roll, The Everly Brothers.