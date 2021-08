Oana Radu, dezvăluiri despre relaţia cu Cătălin Dobrescu, la un an de căsnicie: „Cred că îl iubesc mai mult acum”

21:40

Iulia Vântur se bucură de șederea prelungită în România și profită de fiecare ocazie pentru a relua legătura cu prietenii mai vechi. Vedeta are parte de afecțiunea familiei, dar și a celorlalți apropiați, fapt ce […] The post Distanța de Salman Khan nu-i dă pace Iuliei Vântur. Ce face vedeta pentru a-și lua gândul de la celebrul actor appeared first on Cancan.