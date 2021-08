Studentul de la Stomatologie care a căzut cu trotineta electrică în Timişoara a murit la spital

14:00

Povestea vaccinului Pfizer/BioNTech, creat decuplul de cercetători Ugur Sahin şi Ozlem Tureci, va deveni audiobook,informează DPA. „Vaccine: How the Breakthrough of a Generation FoughtCovid-19” spune povestea soţilor Ugur Sahin şi Ozlem Tureci, care au creatprimul vaccin aprobat clinic în lupta globală împotriva pandemiei decoronavirus.