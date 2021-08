Se sfârșesc problemele financiare de la Dinamo? Anunțul lui Florin Prunea: „Sunt în negocieri cu un investitor puternic”

21:10

CS Mioveni - FCU Craiova 1-0 | Adrian Mutu, antrenorul oltenilor, s-a plâns la final de arbitraj.Toate detaliile despre CS Mioveni - FCU Craiova, AICI„Cred că am dominat în totalitate jocul. Câteodată fotbalul e nedrept, iar eu cred că în seara asta nu meritam să pierdem. Ne-am făcut jocul, ei s-au apărat cu 5, 6, 7 fundași, câți aveau. Am și marcat... Am văzut în timpul meciului ce s-a întâmplat. ...