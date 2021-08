3 minute de infarct pe Arena Națională! Ritm senzațional în FCSB - Sepsi

00:00

FCSB - Sepsi 1-1 | Valentin Crețu, fundașul dreapta al vicecampioanei, a acuzat dur metodele foștilor săi antrenori de la FCSB.Toate detaliile despre FCSB - Sepsi, AICI!„Înainte, mai mult stăteam la antrenamente. Nu-mi place să vorbesc, dar cu mingea nu am lucrat ce trebuia. Sunt multe de rezolvat. N-am fost o echipă până acum. Am avut amicale contra echipelor de Liga 2 și am avut și acolo probleme. Trebuia să ne dea de gândit. Sperăm să rezolvăm problemele. ...