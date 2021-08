Florin Tănase ignoră ecartul față de CFR: „Vom lua titlul!” » Ce spune despre plecare

FCSB - Sepsi 1-1 | Florin Tănase, „decarul” vicecampioanei, e încrezător în privința viitorului.Toate detaliile despre FCSB - Sepsi, AICI!„Sunt fericit că am marat. Sper să o țin așa și să-mi ajut echipa să acumuleze puncte. Nu poți să schimbi multe în 4 zile. Oricum, am avut o atitudine bună. Din păcate, ne-au lipsit golurile. Avem mult de muncă, împreună cu Mister sigur o scoatem la capăt. O să rămână să vedeți ce plus va aduce Edi Iordănescu. ...

