Marcat de modul în care a fost tratat de FCSB: „Cumplit! Un an și jumătate am vorbit cu aerul condiționat în vestiar”

Revenit în vară în circuitul fotbalistic, prin trecerea la Poli Iași, Alexandru Stan (32 de ani) a rămas marcat de modul în care a fost tratat la FCSB. „Un an și jumătate am vorbit singur cu aerul condiționat în vestiar. În acest interval a murit și tatăl meu, plus că avusesem două operații dificile la genunchi. A fost cumplit, nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu! Am multe de spus legat de cum am fost tratat, însă nu vreau să intru în amănunte”. ...

