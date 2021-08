Ce conține, de fapt, porumbul fiert! O bucată a ajuns să coste 6 lei pe litoralul românesc

12:10

Restricțiile din pandemie l-au enervat cumplit pe Mugur Mihăiescu, care a cerut oamenilor să iasă în stradă și să protesteze. Odată cu relaxările dictate de politicieni, pare că și ”Garcea” s-a mai relaxat. CANCAN.RO l-a […] The post „Garcea” a adormit în „post” . Soția actorului a avut grijă ca nimeni să nu-i tulbure siesta appeared first on Cancan.