Cum a aflat Nicole Cherry că este însărcinată: ”Am fost puțin derutată”

Cunoscutul folkist Doru Stănculescu a decedat în data de 23 august la vârsta de 71 de ani. Decesul a fost confirmat de către fiul acestuia, Matei Stănculescu. Artistul Doru Stănculescu s-a stins din viață la […]