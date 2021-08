Horoscop zilnic 25 august 2021. Fecioarele sunt confuze în relații

14:10

Timp de 9 ani și 18 sezoane, Andreea Marin a fost gazda emisiunii Surprize, Surprize! Pentru mulţi vestea că frumoasa brunetă nu va mai prezenta celebrul show a venit ca un trăsnet. În cadrul unui […] The post Andreea Marin, dezvăluiri despre emisiunea „Surprize, Surprize”. Cum arăta prezentatoarea TV în acea perioadă appeared first on Cancan.