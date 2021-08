International Academy of Television a retras trofeul Emmy onorific acordat fostului guvernator Cuomo, acuzat de hărţuire

International Academy of Television Arts and Sciences a retras trofeul Emmy onorific acordat în toamna anului trecut lui Andrew Cuomo, fostul guvernator al statului New York acuzat de hărţuire.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)