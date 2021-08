Interlopul Bebino, săltat de mascaţi! Liderul clanului Sportivilor a fost dus la audieri în pijamale

16:30

Roxana ”Prințesa Ardealului„ și fostul partener al ei s-au despărțit în urmă cu ceva timp, însă, în urma rodului iubirii lor, aceasta a născut un băiețel care, în prezent, are un an și jumătate. Micuțul […] The post Care este relația dintre Roxana ”Prințesa Ardealului” și tatăl copilului ei. Cei doi s-au despărțit după nașterea băiețelului appeared first on Cancan.