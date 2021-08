Florin Călinescu, abia plecat de la Pro TV, a ajuns să ceară bani oamenilor, pe net: „Daţi, măi, 1 euro!”. A rămas fără cash?

17:40

Întâmplare șocantă într-un parc, în Australia! Un tată și-a bătut fiul fără milă când a văzut că stă în poala unui alt băiețel. Copilul are doar șase ani. Bărbatul ţipa „a fi gay este greşit” în timp […] The post Un copil de 6 ani a fost bătut cu sălbăticie de tatăl lui pe motiv că este homosexual appeared first on Cancan.