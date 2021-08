O tânără care i-a trimis SMS-uri tatălui ei decedat a primit răspuns după patru ani. Cum a reacţionat fata

19:40

Escrocherie de 10.000 de lei. O femeie în vârstă de 81 de ani a rămas fără suma de bani în doar câteva minute. Ce a pățit octogenara din Simeria în urma unui apel telefonic. O […] The post Escrocherie de 10.000 de lei! Cum a rămas o femeie, în doar câteva minute, fără suma de bani appeared first on Cancan.