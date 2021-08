România va participa cu 200 de militari la operațiunea NATO de evacuare a cetățenilor din Afganistan

14:40

Aproape toată ţara se află sub atenţionare de vreme severa. Deja în zonele aflate sub cod portocaliu sunt ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. În Suceava, grindina a distrus deja merele din multe livezi. Nici Capitala nu va fi ocolită de ploi. Mihai Huştiu, meteorolog la Administrația Națională de Meteorologie, a anunţat la Antena, care sunt zonele vizate din ţară aflate sub codul portocoaliu.