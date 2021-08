S-au răcit relațiile dintre Zanni și Sebastian Chitoșcă după terminarea show-ului „Survivor România”?! „Nu e președintele României Zannidache…”

09:00

Jador se numără printre cei mai apreciaţi artişti de la noi din ţară. Nu este de mirare că oamenii care îl vor la un eveniment trebuie să bage mâna adânc în buzunar. Am aflat ce […] The post Ce tarif are Jador? Rupe banii fanilor la concerte, dar să vezi cu câţi pleacă el acasă appeared first on Cancan.