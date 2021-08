A doua localitate din România care intră în scenariul roșu! Ce restricții au fost impuse

10:20

Voicu Rădescu, fondatorul primului teatru independent din România, a murit la vârsta de 65 de ani. În acest an, el fusese declarat cetățean de onoare al Bucureștiului. Născut în anul 1955, Voicu Rădescu a […] The post Lumea teatrului este în doliu. A murit Voicu Rădescu, fondatorul primului teatru independent din România appeared first on Cancan.