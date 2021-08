Monica Gabor și Irinel Columbeanu se împacă? Ce declaraţii neaşteptate a făcut fostul milionar

14:40

Sfârșit cumplit pentru o femeie din Argeș. Aceasta a murit strivită de roțile unui TIR. Martorii au sunat la 112, dar medicii nu au putut să o mai salveze. Scenele groaznice s-au petrecut în localitatea […] The post Scene îngrozitoare în Argeş! O femeie a murit pe loc, sub roţile unui tir appeared first on Cancan.