Aproape 13.300 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Câte au primit prima doză

În imagini se vede cum muncitorul din Galaţi îl învaţă pe un muncitor din Nepal să fure benzina de la locul de muncă: „You understand, speak, no work ... little benzin, no problem”, spune acesta în timp ce sustrage combustibil. Ulterior, filmarea a ajuns şi la şefii muncitorului care au luat măsuri.