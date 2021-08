Adversară teribilă pentru Simona Halep în primul tur la US Open » Cu cine joacă Begu, Cîrstea și Bogdan

Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) o va înfrunta în primul tur de la US Open 2021 pe Camila Giorgi (29 de ani, 36 WTA), una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit.Ediția din 2021 de la US Open este programată în intervalul 30 august - 12 septembrie.Simona Halep va avea un test dificil în primul tur de la US Open. O va avea în față pe Camila Giorgi. Sportiva din Italia vine după cea mai mare performanță din carieră. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor